Хирург рассказал о пластических операциях Алсу

Не исключено, что артистка подтянула верхнюю часть лица

Певица Алсу в свои 42 года поражает общественность: артистке удается выглядеть свежо и молодо, практически без возрастных изменений. Звезда уверяет – никаких операций она не делала, но хирург Сергей Свиридов полагает, что на самом деле это не так.

Медик отметил, что генетически Алсу действительно повезло. Если посмотреть на фото из ее молодости, то можно отметить отличное костное основание лица, правильно сформированные скулы, нос, овал. Это дает ей большую фору перед ровесниками, поскольку она всегда будет выглядеть моложе.

Эксперт подчеркнул, что все эти годы Алсу поддерживала стабильный вес, что также сказалось на качестве лица. Также, вероятно, она обладает хорошей и плотной кожей, на которой не появляются мелкие морщины. Тем не менее, следы хирургического вмешательства все же есть.

"Очень частая проблема людей даже в молодом возрасте – низкая линия бровей. И у Алсу она была в юности. Сейчас линия бровей у нее расположена несколько выше. Без хирургического вмешательства этого добиться невозможно", – отметил хирург.

Что касается остального, то сохранить молодость Алсу помогают косметологи, походы к которым она не скрывает.