Алсу раскрыла свое отношение к изменам после развода с Абрамовым

После пережитого знаменитость резко относится к интрижкам на стороне

Певица Алсу призналась, что после своего развода с бизнесменом Яном Абрамовым ее отношение к супружеским изменам поменялось. Раньше она полагала, что женщина должна быть для мужчины надежным тылом и закрывать на это глаза, но теперь артистка уверена, что только незрелая личность может позволить себе такой поступок.

По словам знаменитости, в последнее время она сталкивалась с обилием различных мнений на эту тему. Одни заявляют, что 99% мужчин изменяют, и ничего с этим не поделаешь. Другие, напротив, уверены, что нужно жить по-честному и не обманывать другого человека.

Концепция "закрыть глаза и сохранить семью" Алсу больше не близка – она полагает, что это слишком удобно для мужчин, но чувства женщины при этом никто не берет в расчет.

"Мое мнение – природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность – это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта", – написала она в соцсетях.

Алсу отметила, что если любовь ушла, то правильней признаться в этом своему партнеру, а не заводить романы на стороне. Это взрослый подход, который демонстрирует уважение к другому человеку. И в будущем ей хотелось бы состоять в отношениях, где есть подобный уровень доверия.