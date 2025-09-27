Алсу раскрыла свое отношение к изменам после развода с Абрамовым

Алсу раскрыла свое отношение к изменам после развода с Абрамовым
Фото: соцсети
После пережитого знаменитость резко относится к интрижкам на стороне

Певица Алсу призналась, что после своего развода с бизнесменом Яном Абрамовым ее отношение к супружеским изменам поменялось. Раньше она полагала, что женщина должна быть для мужчины надежным тылом и закрывать на это глаза, но теперь артистка уверена, что только незрелая личность может позволить себе такой поступок.

По словам знаменитости, в последнее время она сталкивалась с обилием различных мнений на эту тему. Одни заявляют, что 99% мужчин изменяют, и ничего с этим не поделаешь. Другие, напротив, уверены, что нужно жить по-честному и не обманывать другого человека.

Концепция "закрыть глаза и сохранить семью" Алсу больше не близка – она полагает, что это слишком удобно для мужчин, но чувства женщины при этом никто не берет в расчет.

"Мое мнение – природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность – это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта", – написала она в соцсетях.

Алсу отметила, что если любовь ушла, то правильней признаться в этом своему партнеру, а не заводить романы на стороне. Это взрослый подход, который демонстрирует уважение к другому человеку. И в будущем ей хотелось бы состоять в отношениях, где есть подобный уровень доверия.

Источник: соцсети

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома

Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас

Незалежный политик зря время не терял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей