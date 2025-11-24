Алсу прервала концерт в Москве из-за ЧП со зрителем

Алсу прервала концерт в Москве из-за ЧП со зрителем
Фото: соцсети
Фанату пришлось вызывать скорую

Алсу прервала концерт в Москве из-за состояние зрителя, которому резко поплохело. Все произошло в самый разгар мероприятия. Изначально в зале возник гул, а затем кто-то начал кричать о помощи, передает aif.ru.

Певица сняла наушник и попросила включить свет, а затем – вызвать медиков. Очевидцы поведали, что артистка на какое-то время покинула сцену и сообщила, что проследит за ситуацией. А за самого пострадавшего будет молиться.

Зрителя быстро вывели из зала, а затем ему вызвали скорую.

"КП" уточняет, что неладное зрители заметили, когда Алсу выдавала первые аккорды с Евой Власовой. С балконов начали кричать, чтобы привлечь внимание выступающих. Примерно 20 минут ушло на то, чтобы оказать зрителю первую помощь. Затем зрители и медики вынесли пострадавшего навстречу "Скорой".

К тому моменту Алсу успела исполнить 11 песен. Пауза заняла пятнадцать минут, после чего артистка вернулась на сцену, продолжив концерт. 

Судя по афише концертного зала, мероприятие состоялось 22 ноября и продлилось 1 час и 30 минут. 

Недавно исполнительница призналась, что на фоне развода с предпринимателем Яном Абрамовым изменила отношение к изменам. Прежде 42-летняя звезда считала, что женщина является тылом мужчины и может закрывать на такие ситуации глаза. Ныне Алсу уверена: лишь незрелая личность поступает подобным образом.

Источник: Aif.ru ✓ Надежный источник
