Дина Корзун рассказала о встрече с Томом Харди на съемках "Острых козырьков"

Дина Корзун рассказала о встрече с Томом Харди на съемках "Острых козырьков"
Фото: АГН Москва
До этого российская актриса даже не знала, как выглядит звезда "Венома"

Актриса Дина Корзун поведала о работе с Томом Харди в третьем сезоне "Острых козырьков": российская артистка призналась, что даже не знала о существовании звезды с таким именем прежде. Попросту не следила за голливудскими артистами. 

Изначально киноагент просто сообщил Дине, что это важный сериал и стоит сходить на пробы. У Корзун не был на руках сценария (его можно увидеть лишь после прохождения проб и подписания контракта) – только текст. 

Дине почему-то казалось, что Харди внешне похож на Тома Хэнкса. Подруги постоянно спрашивали ее о Харди – пересекалась ли она с ним на съемочной площадке?

"А я и не знаю, что ответить. Оказалось, что это тот приятный вежливый молодой человек, который сидел в соседнем кресле на гриме", – призналась Корзун в беседе с женским журналом "Клео.ру"

Дина сомневается, что попала под очарование Харди – скорее, наоборот.

"Думаю, что это он попал под мое очарование. Ровно на один день", – посмеялась актриса.

Кстати, Корзун уже более 25 лет в браке с гражданином Швейцарии Луи Франком. И по паспорту она Луи Франк. Супруг – талантливейший композитор, который живет на две страны. И мужу в этом плане сложнее: оба из разных миров и культур. И после долгих споров они поняли, что любовь превыше всего.

"И он идет навстречу мне во всем, понимает, что я принадлежу своей стране и театру. Мы познакомились с ним 28 лет назад в театральном институте, и сегодня наш союз держится на глубокой дружбе и взаимоуважении", – призналась актриса.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
