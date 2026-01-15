Брэдли Купер признался, что его семья подсела на турецкие сериалы

Актера затянул сюжет одной драмы

Звезда Голливуда Брэдли Купер признался, что его родные стали фанатами турецких "мыльниц" – настолько, что из-за этого изменилась атмосфера в доме. В беседе с Джо Роганом актер рассказал, что та открыла для себя свой хит – сериал "Ранняя Пташка".

Мама Глория, как оказалось, пересмотрела не единожды все серии. Хотя по-прежнему отдает приоритет сыну, которого считает лучшим актером в мире. А сам Купер не понимает фирменных приемов в турецких драмах.

"Захожу в комнату – герои просто смотрят друг на друга. Ухожу сделать кофе – возвращаюсь, они все еще смотрят", – описывает актер.

Впрочем, материнская страсть передалась и сыну – Брэдли самого затянул сюжет. Особенно понравилась ему актриса Демет Оздемир, которой отведена главная женская роль.

Ранее о любви россиянок к турецким сериалам высказалась Анастасия Решетова, объяснившая это явление недостатком страсти и "американских горок".