Безрукова рассказала, из-за какого потрясения устроила отдых за пределами России

Звезда "Есенина" и "Участка" пережила сильнейший стресс

Ирина Безрукова призналась, что по состоянию здоровья была вынуждена покинуть страну, чтобы устроить себе длинные каникулы. Актриса договорилась со своими работодателями, отработав ноябрь и декабрь. Новый год и отпуск звезда провела в Таиланде.

Медицинские показатели у актрисы оказались на грани – кортизол был повышен. По мнению медиков, актриса испытала "серьезное потрясение". Однако проживание сильных эмоций, разводит руками звезда, является ее работой.

На кино, в спектаклях и проектах необходимо работать на пределе физических и эмоциональных. А во время участия в шоу "Дуэты" актриса испытала сильнейший стресс – она впервые пела на публику.

"Я не снимаю напряжение алкоголем, таблетками или транквилизаторами, я за натуральные методы. Этот отпуск нужен, чтобы восстановить почти истощенные эмоциональные, психические и физические ресурсы", – говорит экс-супруга Сергея Безрукова.

Звезда сравнивает свой организм с раритетным автомобилем 1965 года выпуска, которому требуется больше заботы, чем новому авто.

"Отдых был жизненно необходим. За год по состоянию здоровья у меня не отменили ни одного спектакля или проекта", – призналась звезда "Есенина".

Ранее артистка рассказала о переживаниях из-за потери сына, который умер в 2015 году.