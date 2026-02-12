Безрукова рассказала, из-за какого потрясения устроила отдых за пределами России

Курс рубля
Ирина Безрукова призналась, что по состоянию здоровья была вынуждена покинуть страну, чтобы устроить себе длинные каникулы. Актриса договорилась со своими работодателями, отработав ноябрь и декабрь. Новый год и отпуск звезда провела в Таиланде.
Медицинские показатели у актрисы оказались на грани – кортизол был повышен. По мнению медиков, актриса испытала "серьезное потрясение". Однако проживание сильных эмоций, разводит руками звезда, является ее работой.
На кино, в спектаклях и проектах необходимо работать на пределе физических и эмоциональных. А во время участия в шоу "Дуэты" актриса испытала сильнейший стресс – она впервые пела на публику.
"Я не снимаю напряжение алкоголем, таблетками или транквилизаторами, я за натуральные методы. Этот отпуск нужен, чтобы восстановить почти истощенные эмоциональные, психические и физические ресурсы", – говорит экс-супруга Сергея Безрукова.
Звезда сравнивает свой организм с раритетным автомобилем 1965 года выпуска, которому требуется больше заботы, чем новому авто.
"Отдых был жизненно необходим. За год по состоянию здоровья у меня не отменили ни одного спектакля или проекта", – призналась звезда "Есенина".
Ранее артистка рассказала о переживаниях из-за потери сына, который умер в 2015 году.
