Памела Андерсон рассказала о предложении интима от Сильвестра Сталлоне

Знаменитость хотел купить несколько ночей с секс-символом 90-х

Актриса Памела Андерсон рассказала, что несколько лет назад Сильвестр Сталлоне предлагал ей автомобиль "Порше" и квартиру за интим. По ее словам, артист был довольно конкретен в своем заявлении, хотя сейчас он уверяет, что такого не было.

Андерсон уверяет, что не передумала бы, даже если бы звезда "Рокки" предложил ей автомобиль покруче. Больше всего ей не понравилось, что в своей формулировке Сталлоне предлагал ей быть "девушкой номер один", и тогда она сразу подумала, что наверняка у него есть еще и второй вариант. Также артист стал уверять ее, что более выгодного предложения в Голливуде она не получит.

Свой отказ артисту Памела объяснила просто.

"Я хотела быть влюбленной. Ничего меньшего я не хотела", – призналась она.

Сейчас, по слухам, Андерсон встречается со своим партнером по "Голому пистолету 2" Лиамом Нисоном. Оба артиста в свое время пережили тяжелые потрясения в отношениях. Актриса зарекалась, что больше не будет заводить романы после нескольких крупных разочарований, а Нисон тяжело переживал смерть супруги, которая ушла из жизни 16 лет назад.