При ракетной атаке на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

Ракетная атака на Волгоградскую область: загорелся объект Минобороны — подробности
Фото: www.pxhere.com
Противник продолжает попытки навредить России

Сегодня ночью, 12 февраля, на Волгоградскую область было осуществлено нападение. Последними подробностями поделился глава региона Андрей Бочаров. Сообщается, что в результате ракетной атаки на территории субъекта начал гореть объект главного оборонного ведомства нашей страны.

Глава области рассказал, что силы ПВО отражали удар по региону, и в результате падения обломков рядом с поселком Котлубань возникло возгорание на военном объекте. Среди мирных жителей пострадавших нет, гражданская инфраструктура не повреждена.

К тушению были привлечены подразделения спасателей, региональные пожарные службы и структуры Минобороны. Из-за угрозы возможной детонации власти приняли решение эвакуировать жителей населенного пункта: для этого подготовили автобусы и развернули пункты временного размещения в районном ДК и местной спортшколе.

К слову, ранее в США сделали важное заявление о ситуации в Одессе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали громкое заявление по ситуации в Одессе

В регионе проживает огромное число русских людей

"Это аморально": слова Лаврова об Украине устроили переполох в США

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей