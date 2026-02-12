При ракетной атаке на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

Курс рубля
Сегодня ночью, 12 февраля, на Волгоградскую область было осуществлено нападение. Последними подробностями поделился глава региона Андрей Бочаров. Сообщается, что в результате ракетной атаки на территории субъекта начал гореть объект главного оборонного ведомства нашей страны.
Глава области рассказал, что силы ПВО отражали удар по региону, и в результате падения обломков рядом с поселком Котлубань возникло возгорание на военном объекте. Среди мирных жителей пострадавших нет, гражданская инфраструктура не повреждена.
К тушению были привлечены подразделения спасателей, региональные пожарные службы и структуры Минобороны. Из-за угрозы возможной детонации власти приняли решение эвакуировать жителей населенного пункта: для этого подготовили автобусы и развернули пункты временного размещения в районном ДК и местной спортшколе.
