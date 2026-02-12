При ракетной атаке на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

Противник продолжает попытки навредить России

Сегодня ночью, 12 февраля, на Волгоградскую область было осуществлено нападение. Последними подробностями поделился глава региона Андрей Бочаров. Сообщается, что в результате ракетной атаки на территории субъекта начал гореть объект главного оборонного ведомства нашей страны.

Глава области рассказал, что силы ПВО отражали удар по региону, и в результате падения обломков рядом с поселком Котлубань возникло возгорание на военном объекте. Среди мирных жителей пострадавших нет, гражданская инфраструктура не повреждена.

К тушению были привлечены подразделения спасателей, региональные пожарные службы и структуры Минобороны. Из-за угрозы возможной детонации власти приняли решение эвакуировать жителей населенного пункта: для этого подготовили автобусы и развернули пункты временного размещения в районном ДК и местной спортшколе.

