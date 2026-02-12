Умер известный артист, звезда телесериалов Джеймс Ван Дер Бик

Всего 48 лет: умер известный артист, звезда телесериалов
Фото: www.unsplash.com
Многие выросли на проектах звезды

Голливуд потерял одного из символов телевизионной эпохи конца девяностых. Джеймс Ван Дер Бик скончался в 48 лет после продолжительной борьбы с колоректальным раком. Недуг, о котором он откровенно рассказал несколько лет назад, постепенно подтачивал его силы, несмотря на лечение и попытки держаться в форме.

Актер долго надеялся на улучшение и делился с поклонниками осторожными новостями о самочувствии. Он признавался, что диагноз стал для него шоком: он всегда считал, что подобные заболевания чаще настигают людей в преклонном возрасте. Однако реальность оказалась куда жестче.

Для миллионов зрителей ныне покойная знаменитость навсегда останется Доусоном Лири из культового сериала "Бухта Доусона" – проекта, который сделал его звездой и закрепил за ним статус кумира молодежи. Эта роль стала главной в его карьере и определила целую страницу в истории американского телевидения.

В за пределами экранов он был прежде всего отцом и мужем. У актера остались супруга и шестеро детей. Его уход стал тяжелым ударом для семьи и многочисленных поклонников. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, накануне стало известно о смерти популярного советского артиста.

