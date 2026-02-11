Умер знаменитый советский артист Владимир Рулла

Что стало причиной трагедии, пока не сообщается

На 78-м году жизни скончался Владимир Рулла – актер, чье имя на протяжении десятилетий было неразрывно связано с детскими и молодежными театрами. О его кончине сообщили в Российском академическом молодежном театре, подчеркнув, что это большая утрата для всей театральной семьи.

Ныне покойная знаменитость пришел в профессию осознанно и рано. После окончания Театрального училища имени Щепкина он начал работать в региональных театрах, а затем оказался в Центральном детском театре, который позже стал РАМТом. Именно здесь прошла значительная часть его творческой жизни – с начала 1980-х и до середины 2000-х годов.

За годы службы на сцене артист сыграл десятки ролей, многие из которых хорошо помнят несколько поколений зрителей. Коллеги вспоминают покойного как преданного театру человека, для которого сцена была важной частью жизни. В культурном учреждении выразили соболезнования его родным и близким.

