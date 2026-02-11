Умер знаменитый советский артист Владимир Рулла

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Что стало причиной трагедии, пока не сообщается

На 78-м году жизни скончался Владимир Рулла – актер, чье имя на протяжении десятилетий было неразрывно связано с детскими и молодежными театрами. О его кончине сообщили в Российском академическом молодежном театре, подчеркнув, что это большая утрата для всей театральной семьи.

Ныне покойная знаменитость пришел в профессию осознанно и рано. После окончания Театрального училища имени Щепкина он начал работать в региональных театрах, а затем оказался в Центральном детском театре, который позже стал РАМТом. Именно здесь прошла значительная часть его творческой жизни – с начала 1980-х и до середины 2000-х годов.

За годы службы на сцене артист сыграл десятки ролей, многие из которых хорошо помнят несколько поколений зрителей. Коллеги вспоминают покойного как преданного театру человека, для которого сцена была важной частью жизни. В культурном учреждении выразили соболезнования его родным и близким.

Напомним, ранее стало известно о смерти другого популярного советского артиста.

Источник: Российский академический молодежный театр ✓ Надежный источник
По теме

Каллас пообещала выдвинуть Кремлю требования по Украине

Мнение Европы в переговорах нужно услышать всем, заявила зампред Еврокомиссии

Sohu: "Сармат" станет "молотом Судного дня" и ответом России на расширение НАТО

Замена "Сатане" вызывает у Запада большие опасения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей