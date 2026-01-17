Прохор Шаляпин решил заучить фразы зумеров, чтобы "остаться в тренде"

Прохор Шаляпин рассказал, для чего активно изучает язык зумеров
Фото: соцсети
Певец пытается вписаться в тренды

42-летний Прохор Шаляпин, нащупавший нужную струну в стремлении завоевать популярность у молодой аудитории, осваивает сленг зумеров. Певец признался в беседе с ОСН, что с удовольствием изучает лексикон молодого поколения – давно в курсе, что такое "кринж", "альтушка" и слова "более продвинутого уровня".

Нередко выпускник "Фабрики звезд" сотрудничает с блогерами, среди которых много молодых ребят. Чтобы избежать конфликтов, Прохор дипломатично налаживает ментальный и речевой контакт с коллегами.

"<...> не тоже нужно оставаться в тренде, потому что некоторые дамы, которым перевалил седьмой десяток, как на родном общаются на зумерском сленге. Нужно их догонять", – добавил артист.

Кстати, Прохор не скрывает, что мечтает записать песню в народном стиле – где он включит в текст современный лексикон.

Не так давно Шаляпин признался, что смерть зрителя на концерте сильно повлияла на его внутреннее состояние. Внезапная трагедия, произошедшая после того, как мужчина потерял сознание, потрясла артиста – в тот момент Шаляпина охватило чувство паники и глубочайшего шока.

