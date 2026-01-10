Шаляпин рассказал, как смерть зрителя повлияла на его жизнь

Шаляпин рассказал, как смерть зрителя повлияла на его жизнь
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Трагедия случилась прямо во время выступления звезды

Известный российский исполнитель и шоумен Прохор Шаляпин признался, что трагический случай на одном из его концертов сильно изменил его внутреннее состояние. Во время шоу один из зрителей внезапно потерял сознание и испустил дух прямо в зале, что стало тяжелым потрясением для артиста.

Произошедшее никак не выходит из головы знаменитости. Он рассказал, что в момент трагедии его охватило чувство паники и глубокого шока – еще мгновение назад человек радовался, а через секунду его не стало. Эта ситуация заставила артиста впервые так остро задуматься о хрупкости человеческого существования.

Певец признался, что в ту ночь не смог уснуть и долго размышлял о смерти, о том, как внезапно может оборваться путь любого. Позже, уже успокоившись, он пришел к мысли, что зритель ушел без боли и страданий, в момент радости, и это немного помогло ему пережить случившееся.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

