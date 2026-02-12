Водонаева готовится к очередной пластике

Звезда любит совершенствовать свое тело

Алена Водонаева снова задумалась о переменах во внешности. Телеведущая и блогер сообщила подписчикам, что уже в ближайшее время ляжет на операционный стол и готовится к новой пластической операции – уменьшению груди.

Знаменитость подчеркнула, что к этому решению она пришла осознанно. Еще около десяти лет назад она уже делала уменьшение груди, однако сейчас чувствует, что хочет пойти дальше и сделать формы еще более "компактными". Звезда призналась, что обсудила все детали со своим хирургом и вместе с ним выбрала конкретную дату вмешательства – операция запланирована на этот месяц.

43-летняя знаменитость подчеркнула, что для нее это не погоня за модой, а вопрос личного комфорта и ощущения гармонии со своим телом. Она не скрывает, что относится к пластике спокойно и считает хирургические вмешательства нормой.