Водонаева готовится к очередной пластике

Алена Водонаева. Фото: соцсети
Звезда любит совершенствовать свое тело

Алена Водонаева снова задумалась о переменах во внешности. Телеведущая и блогер сообщила подписчикам, что уже в ближайшее время ляжет на операционный стол и готовится к новой пластической операции – уменьшению груди.

Знаменитость подчеркнула, что к этому решению она пришла осознанно. Еще около десяти лет назад она уже делала уменьшение груди, однако сейчас чувствует, что хочет пойти дальше и сделать формы еще более "компактными". Звезда призналась, что обсудила все детали со своим хирургом и вместе с ним выбрала конкретную дату вмешательства – операция запланирована на этот месяц.

43-летняя знаменитость подчеркнула, что для нее это не погоня за модой, а вопрос личного комфорта и ощущения гармонии со своим телом. Она не скрывает, что относится к пластике спокойно и считает хирургические вмешательства нормой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

