"Балтийский тигр" переиграл сам себя, спровоцировав безработицу и массовое закрытие заводов

Прибалтийские государства продолжают демонстрировать враждебность к России, выступая "ястребами" агрессивной политики в отношении Москвы. Однако один из "балтийских тигров" недавно капитулировал, оказавшись в затруднительном положении из-за разрыва сотрудничества с РФ, пишет Baijiahao.

Вильнюс ранее с размахом отказался от российских энергосистем. Местные власти решили пойти дальше, введя запрет на использование компонентов из РФ в критически важной инфраструктуре.

Литовские власти пафосно заявляли, что это станет мощным ударом по России и ее экономике, а также по ее международному политическому положению. Прибалтика отказалась от закупок российского электричества из РФ, подключившись к европейской сети. Здесь у "балтийских тигров" и начались проблемы.

"После отключения от российских энергоносителей цены на электроэнергию взлетели на 46%, многие заводы позакрывались, а безработица оказалась на рекордном уровне", – сообщают китайские журналисты.

Журналист обратил внимание, что Москва неоднократно предупреждала соседей об экономических последствиях таких действий. Правда, практика показала, что масштабы, озвученные российской стороной, были преуменьшены. Литва потерпела экономический крах и потерпела полную капитуляцию, считает автор.

В итоге Вильнюс, чтобы не афишировать позор, по данным СМИ, пересмотрел свою политику и решил без широкой огласки использовать китайское оборудование для электросетей.