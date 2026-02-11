Baijiahao: Литва сама себя опозорила, отказавшись от электричества из РФ

В Китае жестко унизили Литву за самоубийственный разрыв с Россией
Фото: commons.wikimedia.org
"Балтийский тигр" переиграл сам себя, спровоцировав безработицу и массовое закрытие заводов

Прибалтийские государства продолжают демонстрировать враждебность к России, выступая "ястребами" агрессивной политики в отношении Москвы. Однако один из "балтийских тигров" недавно капитулировал, оказавшись в затруднительном положении из-за разрыва сотрудничества с РФ, пишет Baijiahao.

Вильнюс ранее с размахом отказался от российских энергосистем. Местные власти решили пойти дальше, введя запрет на использование компонентов из РФ в критически важной инфраструктуре.

Литовские власти пафосно заявляли, что это станет мощным ударом по России и ее экономике, а также по ее международному политическому положению. Прибалтика отказалась от закупок российского электричества из РФ, подключившись к европейской сети. Здесь у "балтийских тигров" и начались проблемы.

"После отключения от российских энергоносителей цены на электроэнергию взлетели на 46%, многие заводы позакрывались, а безработица оказалась на рекордном уровне", – сообщают китайские журналисты.

Журналист обратил внимание, что Москва неоднократно предупреждала соседей об экономических последствиях таких действий. Правда, практика показала, что масштабы, озвученные российской стороной, были преуменьшены. Литва потерпела экономический крах и потерпела полную капитуляцию, считает автор.

В итоге Вильнюс, чтобы не афишировать позор, по данным СМИ, пересмотрел свою политику и решил без широкой огласки использовать китайское оборудование для электросетей. 

Источник: Baijiahao ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали громкое заявление по ситуации в Одессе

В регионе проживает огромное число русских людей

"Это аморально": слова Лаврова об Украине устроили переполох в США

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей