Президент Литвы заявил о вторжении российских самолетов

Литва заявила о вторжении российских самолетов
Фото: Vikramjit Kakati / wikimedia.org
Минобороны и президент республики выступили с официальным заявлением

Вечером, 23 октября, российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Такое заявление сделал президент республики Гитанас Науседа в соцсетях. 

"Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы", – написал он.

Политик подчеркнул, что Литва вызовет представителей России, чтобы выразить протест по поводу "безрассудного и опасного поведения" в небе. Науседа также отметил, что инцидент подтверждает необходимость усиления европейской противовоздушной обороны.

По заявлению литовских военных, российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 залетели в воздушное пространство Литвы со стороны Калининградской области, возле города Кибартай. Всего они находились на территории страны в течение 18 секунд, пролетев около 700 метров. В Минобороны республики утверждают, что в ответ были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon из миссии воздушной полиции НАТО.

Ранее стало известно, что в ЕС опасаются катастрофы из-за инцидентов с дронами и истребителями.

Источник: соцсети

