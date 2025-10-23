Президент Литвы заявил о вторжении российских самолетов

Минобороны и президент республики выступили с официальным заявлением

Вечером, 23 октября, российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Такое заявление сделал президент республики Гитанас Науседа в соцсетях.

"Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы", – написал он.

Политик подчеркнул, что Литва вызовет представителей России, чтобы выразить протест по поводу "безрассудного и опасного поведения" в небе. Науседа также отметил, что инцидент подтверждает необходимость усиления европейской противовоздушной обороны.

По заявлению литовских военных, российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 залетели в воздушное пространство Литвы со стороны Калининградской области, возле города Кибартай. Всего они находились на территории страны в течение 18 секунд, пролетев около 700 метров. В Минобороны республики утверждают, что в ответ были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon из миссии воздушной полиции НАТО.

