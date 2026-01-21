Улетевший в Европу Руслан Белый* отверг обвинения в бегстве из России

Комик заявил, что действовал вынужденно

Улетевший из РФ стендапер Руслан Белый* сообщил, что не согласен с обвинениями в бегстве из страны. В одном из обращений комик объявил, что не согласен с такими высказываниями, так как считает, что покинул страну вынужденно.

"Все говорят мне, типа я сбежал. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом. И мне пришлось уехать", – высказался Белый*, добавив, что принял решение об эмиграции из-за опасения стать фигурантом уголовного дела.

Российские медиа заявляют, что Белый* покинул Россию еще до того, как его объявили иностранным агентом. При этом стендапер заявлял, что не переносит ностальгии по Советскому Союзу, так как не считает, что в те годы люди отличались большим дружелюбием и жили веселее.

Комик был включен в реестр иностранных агентов в 2023 году. К тому моменту он проживал за пределами страны. По ряду данных, он покинул страну вскоре после начала специальной операции.

"Утро" ранее писало подробнее об эмиграции Белого*, который объявил, что покинул Россию из-за опасений возможных "репрессивных мер", назвав ситуацию "игрой без правил" и сообщив, что не готов рисковать свободой. Ныне он проживает в Испании.

*признан иностранным агентом решением Минюста