Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля допускает, что может вновь сотрудничать с певицей. Сейчас у исполнительницы хитов "Мой ненаглядный" и "Лето-зима" есть новая группа. Впрочем, и сам Дмитрий не жалуется на отсутствие заказов, пишет "Газета.ru".
Ушедший в свободное плавание Берегуля получает множество предложений по работе и продолжает выступать на сцене. Кстати, с Булановой он остался в хороших и теплых отношениях.
"Дальнейшее сотрудничество пока под вопросом, но, тем не менее, возможно", – поделился Берегуля.
Еще два танцора – супруги Алалыкины – выступают также с разными артистами. Последние концерты у них прошли с Артуром Базиняном.
Громкая история увольнения "энергосберегающих танцоров" случилась в 2025 году. Максим и Алена покинули Татьяну на фоне конфликта с ее новым директором.
Сама Буланова признавалась, что не стала уговаривать давних коллег остаться и попросту молча приняла их выбор. Быстро смогла найти двух танцовщиц. Хореография прежних танцоров, ставшая популярным мемом, претерпела изменения. А все произошло в самый разгар гастролей, о чем Татьяна говорила журналистам. К тому моменту они успели отработать "треть" маршрута, и замена или отмена мероприятий была недопустима.
Американский лидер оказался не в курсе реального положения дел
Власти Незалежной продолжают бросаться громкими угрозами