"Энергосберегающий" танцор Берегуля заявил, что может вернуться к Булановой

Уволенный танцор Берегуля допустил возвращение к Булановой
Фото: соцсети
Артист остался в хороших отношениях с певицей, несмотря на громкую историю

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля допускает, что может вновь сотрудничать с певицей. Сейчас у исполнительницы хитов "Мой ненаглядный" и "Лето-зима" есть новая группа. Впрочем, и сам Дмитрий не жалуется на отсутствие заказов, пишет "Газета.ru".

Ушедший в свободное плавание Берегуля получает множество предложений по работе и продолжает выступать на сцене. Кстати, с Булановой он остался в хороших и теплых отношениях.

"Дальнейшее сотрудничество пока под вопросом, но, тем не менее, возможно", – поделился Берегуля.

Еще два танцора – супруги Алалыкины – выступают также с разными артистами. Последние концерты у них прошли с Артуром Базиняном.

Громкая история увольнения "энергосберегающих танцоров" случилась в 2025 году. Максим и Алена покинули Татьяну на фоне конфликта с ее новым директором.

Сама Буланова признавалась, что не стала уговаривать давних коллег остаться и попросту молча приняла их выбор. Быстро смогла найти двух танцовщиц. Хореография прежних танцоров, ставшая популярным мемом, претерпела изменения. А все произошло в самый разгар гастролей, о чем Татьяна говорила журналистам. К тому моменту они успели отработать "треть" маршрута, и замена или отмена мероприятий была недопустима. 

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
