Танцоры Булановой раскрыли причину скандального ухода от артистки

Фото: соцсети
Певица уже набрала новую команду из-за после произошедшего конфликта

Танцоры певица Татьяны Булановой оказались недавно в поле зрения публики.  Вместе Дмитрий Берегуля и супружеская пара – Алена и Максим Алалыкины – проработали больше 20 лет. Исполнительница объявила о прекращении сотрудничества, заявив, что решила обновить команду.

56-летняя артистка обвинила Алалыкиных в предательстве, заявив, что не желает говорить об этой "некрасивой истории". 

Как упоминала сама Татьяна, те просто ее "подвели" – и вот уже она выходит на сцену с другой командой. А смену танцоров исполнительница хита "Не плачь" объясняла обстоятельствами – сама она менять людей не привыкла.

Представитель Алалыкиных Артур Базинян сообщил, что причиной ухода Алалыкиных стала ссора с новым директором артистки – Сергеем. Тот, как утверждает спикер, применил физическую силу к Алене.

А ведь недавно трио разрывало социальные сети. Позднее, правда, стало казаться, что и Берегуля начал отдаляться от Татьяны. Последняя объясняла, что у него проблемы со спиной, а потому о длительных гастролях говорить не приходится. Впрочем, Буланова считает, что Дмитрий нашел предлог, чтобы не выступать и заленился. 

В интервью Ксении Собчак артистка сообщила, что не понимает причин такой популярности среди танцоров. Какое-то время она мечтала, чтобы все улеглось – и они вновь смогли вернуться к работе в прежнем режиме.

А недавно исполнительница рассказала о закрытии своего петербургского ресторана: заведение ей подарил супруг Валерий Руднев. Предприятие за 50 миллионов рублей оказалось убыточным.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
