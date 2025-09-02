Буланова лишилась танцора: под угрозой уход еще одного сотрудника

Коллектив стал терять артистов на фоне нахлынувшего общественного внимания

Подтанцовка Татьяны Булановой, которая стала невероятно популярной в социальных сетях, постепенно теряет своих сотрудников. Дмитрий Берегуля, который стал одним из самых известных танцоров, ушел из коллектива спустя 25 лет работы. Артистка раскрыла подробности произошедшего.

Несмотря на обрушившуюся критику из-за "энергосберегающих" танцев на сцене, Буланова уверяет, что не имеет никакого отношения к уходу Берегули из коллектива. По ее словам, танцор самостоятельно принял решение прекратить творческую деятельность.

"Состарился", – пошутила певица.

При этом Буланова рассказала, что в ближайшее время еще одно место в ее танцевальной группе может освободиться – единственная девушка в коллективе также собирается завязать с танцами, чтобы подготовиться к материнству.

Артистка отметила, что из-за этого ей вскоре придется искать новых танцоров для выступлений. Пока вместе с ней по гастролям продолжают ездить Максим, который работает в Булановой больше 20 лет, и Алена, опыт которой порядка 9-10 лет.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что сейчас график ее выступлений расписан на полгода. Однако в свете неожиданной популярности заказов на частные корпоративы стало поступать гораздо больше.