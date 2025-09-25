Татьяна Буланова пообещала вернуться в рок

Артистка хочет продолжить эксперименты в творческой сфере

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова в последнее время снова привлекла внимание молодой аудитории: ее старые хиты обрели популярность среди "зумеров".

Звезда призналась, что у нее есть планы записать новые композиции. Она рассказала, что особенно гордится своей песней "Ветер пел", написанной в рок-стиле, но пока не решается представить ее широкой публике, так как не знает, как отреагирует молодежь.

Знаменитость подчеркнула, что ей не хватает музыкальных экспериментов и поэтому она не исключает возвращения к рок-направлению.

Рассуждая о сфере шоу-бизнеса, артистка отметила, что спокойно воспринимает критику и неудачи, поскольку давно понимает: слава не может быть вечной. При этом она похвасталась, что вместе с командой сейчас активно работает над новым альбомом.