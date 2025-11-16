Буланова рассказала, что заставило ее закрыть ресторан в Петербурге

Проект не оправдал ожиданий знаменитости

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова рассказала о причинах закрытия своего ресторана в центре Санкт-Петербурга. Знаменитость честно призналась, что заведение перестало приносить прибыль, и продолжать работу было бессмысленно.

Ресторан стал подарком от ее супруга Валерия Руднева и оценивался примерно в 50 миллионов рублей. Он занимался управлением, а любимица публики была лицом проекта и нередко сама выходила на сцену, чтобы порадовать гостей выступлением.

Средний чек в ресторане составлял от 1,5 до 2 тысяч рублей, но, несмотря на популярность певицы, бизнес оказался нерентабельным. Слухи о финансовых проблемах ходили уже несколько месяцев.

Звезда призналась, что в Северной столице больше не планирует заниматься ресторанным делом, но не исключает, что попробует силы в Москве, где, по ее мнению, больше возможностей для подобного бизнеса.