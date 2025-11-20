"Иванушки" сделали предложение уволенным танцорам Булановой

"Энергосберегающие" танцоры Булановой получили предложение от "Иванушек"
Фото: соцсети
Трио позвали к себе легендарную подтанцовку, заявив, что публика примет их на "ура"

"Иванушки International" заявили о желании принять в свой состав танцоров, которые ушли от Татьяны Булановой: участники звездного трио заявили, что их аудитория с радостью примет "обездоленных и талантливых". Группа открыта для всех.

А "Рыжий" из "Иванушек", Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что созвонился с певицей и выразил восхищение ее танцорами (артистка выступила вместе с ними на его дне рождения) – после этого было положено начало истории, итогом которой стал громкий уход.

Во время той беседы Андрей призвал исполнительницу поднять вдвое зарплату своим энергосберегающим танцорам – ведь они точно это заслужили. В ответ певица пообещала "подумать".

А другой участник "Иванушек" Кирилл Туриченко пошутил, что их коллектив сам ждет повышения заработной платы – и готов даже плясать. 

Сама Буланова ранее обвинила танцоров (в частности, супругов Алалыкиных) в предательстве. Они проработали вместе больше 20 лет. После этого исполнительница хита "Мой ненаглядный" решила сменить состав команды.

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник

FT: план по быстрой переброске НАТО на восток потерпел крах

На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей