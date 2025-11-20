"Иванушки" сделали предложение уволенным танцорам Булановой

Курс рубля
"Иванушки International" заявили о желании принять в свой состав танцоров, которые ушли от Татьяны Булановой: участники звездного трио заявили, что их аудитория с радостью примет "обездоленных и талантливых". Группа открыта для всех.
А "Рыжий" из "Иванушек", Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что созвонился с певицей и выразил восхищение ее танцорами (артистка выступила вместе с ними на его дне рождения) – после этого было положено начало истории, итогом которой стал громкий уход.
Во время той беседы Андрей призвал исполнительницу поднять вдвое зарплату своим энергосберегающим танцорам – ведь они точно это заслужили. В ответ певица пообещала "подумать".
А другой участник "Иванушек" Кирилл Туриченко пошутил, что их коллектив сам ждет повышения заработной платы – и готов даже плясать.
Сама Буланова ранее обвинила танцоров (в частности, супругов Алалыкиных) в предательстве. Они проработали вместе больше 20 лет. После этого исполнительница хита "Мой ненаглядный" решила сменить состав команды.
