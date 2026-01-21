Буланова заявила, что уволенные танцоры "даже не пытались выйти на разговор"

Артистка быстро смогла найти замену после громкого увольнения

Татьяна Буланова, переживающая новую волну популярности, рассказала об уходе "энергосберегающих танцоров", которые громко покинули ее коллектив после пары десятилетий совместной работы. Исполнительница хита "Белая черемуха" призналась, что экс-коллеги не спешили идти на диалог.

"Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать. А я уговаривать не стала", – уточнила Буланова.

Певица начала срочно сикать новых танцоров, так как все было в разгар гастролей. Бывшие танцоры ушли, отработав "треть маршрута". А впереди был еще целый месяц выступлений. Перенос или отмена были непозволительны.

"И пока не было танцоров, мы немножко поменяли программу, девчонки готовились в Питере, учили какие-то танцы. Сначала две девочки приехали на замену, они постарше были, опытные, и как-то сразу все подхватили". – делится певица.

Уволенные танцоры – супруги Алена и Максим Алалыкины и Дмитрий Берегуля. Ранее Татьяна обвинила их в предательстве, заявив, что не готова говорить о "некрасивой истории". Звезда посчитала, что ее подвели – и позднее вышла на сцену с другой командой.

Хотя представитель Алалыкиных Артур Базинян сообщал, что причиной ухода танцоров стала ссора с новым директором певицы, который, по его словам, применил к Алене физическую силу.