Буланова вспомнила свой страх сцены, из-за которого взяла паузу

"Ком в горле": Буланова рассказала, как боялась выступать на сцене
Фото: соцсети
У певицы ушлое долгое время, чтобы избавиться от фобии

Профессия обязывает артиста выступать на сцене и быть на виду у зрителей. Однако, как ни парадоксально, многие звезды боятся сцены – в такой давней фобии из прошлого журналистам призналась и Татьяна Буланова.

В жизни певицы когда-то был период, в который она боялась выступить перед сотнями глаз. Татьяна мучилась от страха, который долго не могла побороть.

"<....> и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться", – признается исполнительница хита "Мой ненаглядный".

От осознания необходимости взаимодействовать со зрителями у Булановой был "ком в горле". Впрочем, со временем она привыкла и поборола свои страхи. А молодая аудитория поддерживает исполнительницу – к ним выходить не так страшно.

Ранее уволенных Булановой "энергосберегающих танцоров" позвали в "Иванушки International". Трио заявило, что с радостью примет "обездоленных и талантливых". Певица громко рассталась с известной подтанцовкой, прекратив сотрудничество после сотрудничества, растянувшегося на десятилетия.

