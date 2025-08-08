Лазарев высмеял подтанцовку Булановой

Лазарев высмеял подтанцовку Булановой
Фото: соцсети
Знаменитость намекнул, что его сотрудники мечтают работать у певицы

Танцоры из команды Татьяны Булановой стали настоящим хитом соцсетей. Люди начали массово снимать пародии на "самые энергичные" танцы и пытаться принять участие в кастинге на новую танцевальную команду. Не упустил возможности пошутить над видео с концерта артистки и Сергей Лазарев.

Знаменитость опубликовал видео, на котором участник его танцевальной группы повторяет уже ставший знаменитым танец под песню Булановой "не плачь". Артист на кадрах выглядит очень грустным.

"Мои танцоры после трех репетиций в день постановок к новому шоу", – пошутил Лазарев.

Так он намекнул, что невероятно изматывает своих сотрудников, и теперь они хотят на более легкую и приятную работу к Татьяне Булановой.

До этого один из танцоров в команде артистки высказался по поводу навалившейся популярности. Он отметил, что представления Булановой не нуждаются в сложных современных постановках, и скоро все перестанут обращать на них такое пристальное внимание. По его словам, он спокойно воспринимает шутки в Сети.

Источник: соцсети

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей