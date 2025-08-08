Лазарев высмеял подтанцовку Булановой

Знаменитость намекнул, что его сотрудники мечтают работать у певицы

Танцоры из команды Татьяны Булановой стали настоящим хитом соцсетей. Люди начали массово снимать пародии на "самые энергичные" танцы и пытаться принять участие в кастинге на новую танцевальную команду. Не упустил возможности пошутить над видео с концерта артистки и Сергей Лазарев.

Знаменитость опубликовал видео, на котором участник его танцевальной группы повторяет уже ставший знаменитым танец под песню Булановой "не плачь". Артист на кадрах выглядит очень грустным.

"Мои танцоры после трех репетиций в день постановок к новому шоу", – пошутил Лазарев.

Так он намекнул, что невероятно изматывает своих сотрудников, и теперь они хотят на более легкую и приятную работу к Татьяне Булановой.

До этого один из танцоров в команде артистки высказался по поводу навалившейся популярности. Он отметил, что представления Булановой не нуждаются в сложных современных постановках, и скоро все перестанут обращать на них такое пристальное внимание. По его словам, он спокойно воспринимает шутки в Сети.