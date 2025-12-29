Ученые выяснили, какой напиток помогает пожилым защититься от переломов

Было проведено масштабное исследование

Привычные напитки, которые многие пьют каждый день, могут по-разному влиять на здоровье в зрелом возрасте. Новые научные данные показывают: чай способен поддерживать прочность костей у пожилых людей, тогда как кофе таким эффектом не обладает. Это особенно актуально, учитывая, что с возрастом риск переломов резко возрастает.

Австралийские исследователи проанализировали многолетние наблюдения за тысячами женщин старше 65 лет. Ученые сопоставляли их привычки в питании с показателями плотности костной ткани, уделяя особое внимание области тазобедренного сустава – одному из самых уязвимых мест при падениях. Наблюдение длилось около десяти лет.

Выяснилось, что у женщин, регулярно употреблявших чай, кости в этой зоне оставались более плотными. Даже небольшая разница в показателях снижает вероятность серьезных переломов. Кофе же, если его пить ежедневно, заметной пользы не приносит.

Специалисты объясняют это составом напитков: чай богат веществами, замедляющими разрушение костей, а кофеин, наоборот, может мешать усвоению кальция. В итоге обычная чашка чая может стать простой, но полезной привычкой для сохранения здоровья в пожилом возрасте. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

