Памятник Юрию Гагарину в Москве признан объектом культурного наследия

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Памятник советскому космонавту, ставшему первым человеком, побывавшим на орбите Земли, – фигура Юрия Гагарина на площади Гагарина в Москве – внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Теперь момумент будет находиться под государственной охраной.
Знаменитый памятник Юрию Гагарину установили в столице 4 июля 1980 года перед летней Олимпиадой в Москве. По замыслу скульптора Павла Бондаренко, устремленная ввысь фигура человека и высокий ребристый постамент символизируют старт космической ракеты. Монумент из 230 сегментов изготовили на Балашихинском литейно-механическом заводе. Материалом выбрали титан – металл, из которого строят космические корабли.
В 2024 году специалисты провели реставрацию монумента: удалили со стилобата загрязнения и пятна краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, промыли все титановые пластины.
Сейчас памятник Гагарину признан объектом культурного наследия. Теперь реестр содержит 3975 столичных исторических зданий и сооружений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры в городе.
Подобное произошло впервые за пару лет