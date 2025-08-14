Москва сохранила уникальные исторические фонари – Собянин

Обслуживать уникальные светильники коммунальным службам помогают профессиональные реставраторы

Москва является одним из самых освещенных мегаполисов в мире. Ежедневно на ее улицах, площадях, магистралях, фасадах зданий зажигаются более миллиона разнообразных светильников. Большинство из них – современные, энергосберегающие. Но есть и такие, которые служат на благо москвичей уже более ста лет. Такие старинные фонари сегодня не только обеспечивают освещение в темное время суток, но и создают особую атмосферу в городе. Поэтому их обслуживанием занимаются не только коммунальные службы, но и профессиональные реставраторы, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Увидеть исторические фонари, бережно восстановленные и прекрасно выполняющие свою прямую функцию, сегодня можно, например, на Цветном бульваре, на Воробьевых горах. На Новой Басманной улице была проведена реставрация "Богини ночи" – фонаря-фонтана XIX века, выполненного в виде женской фигуры с факелом в руке. Специалисты, восстановившие старинные фонари у парадной лестницы усадьбы С. Меньшикова в Газетном переулке были удостоены первой премии конкурса "Московская реставрация".

"Если исторические фонари были утрачены безвозвратно, их заменяют фонари в историческом стиле – точные копии или аналоги. Это важно для сохранения единого стиля исторических мест. В 2016 году вернулись на Тверскую улицу и примыкающий к ней Вознесенский переулок копии исторических фонарей, воссозданных по архивным документам и старым фотографиям",

– рассказал Сергей Собянин, добавив, что в рамках программы масштабного благоустройства были установлены уличные торшеры, напоминающие старые газовые фонари, но при этом гораздо более яркие, в Большой и Малый Гнездниковские переулки, Леонтьевский и Брюсов переулки и другие места в городе. По мнению мэра, это – наглядный пример, как современные технологии могут гармонично сосуществовать с историческим наследием, помогая создавать комфортную и безопасную городскую среду.

