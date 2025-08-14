Москва сохранила уникальные исторические фонари – Собянин

Москва сохранила уникальные исторические фонари – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Обслуживать уникальные светильники коммунальным службам помогают профессиональные реставраторы

Москва является одним из самых освещенных мегаполисов в мире. Ежедневно на ее улицах, площадях, магистралях, фасадах зданий зажигаются более миллиона разнообразных светильников. Большинство из них – современные, энергосберегающие. Но есть и такие, которые служат на благо москвичей уже более ста лет. Такие старинные фонари сегодня не только обеспечивают освещение в темное время суток, но и создают особую атмосферу в городе. Поэтому их обслуживанием занимаются не только коммунальные службы, но и профессиональные реставраторы, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Увидеть исторические фонари, бережно восстановленные и прекрасно выполняющие свою прямую функцию, сегодня можно, например, на Цветном бульваре, на Воробьевых горах. На Новой Басманной улице была проведена реставрация "Богини ночи" – фонаря-фонтана XIX века, выполненного в виде женской фигуры с факелом в руке. Специалисты, восстановившие старинные фонари у парадной лестницы усадьбы С. Меньшикова в Газетном переулке были удостоены первой премии конкурса "Московская реставрация".

"Если исторические фонари были утрачены безвозвратно, их заменяют фонари в историческом стиле – точные копии или аналоги. Это важно для сохранения единого стиля исторических мест. В 2016 году вернулись на Тверскую улицу и примыкающий к ней Вознесенский переулок копии исторических фонарей, воссозданных по архивным документам и старым фотографиям",

– рассказал Сергей Собянин, добавив, что в рамках программы масштабного благоустройства были установлены уличные торшеры, напоминающие старые газовые фонари, но при этом гораздо более яркие, в Большой и Малый Гнездниковские переулки, Леонтьевский и Брюсов переулки и другие места в городе. По мнению мэра, это – наглядный пример, как современные технологии могут гармонично сосуществовать с историческим наследием, помогая создавать комфортную и безопасную городскую среду.

Ранее мэр Москвы поделился планами организации современного пространства на Карамышевской набережной, где уже началась масштабная реконструкция.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Саммит на Аляске под угрозой срыва: всему виной Киев

ВСУ намерены прибегнуть к запрещенным методам

Украина выставила России несколько требований для завершения конфликта

В Киеве все еще пытаются продавить свои условия, несмотря на фактический проигрыш

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей