На Карамышевской набережной будет создано современное пространство - Собянин

На Карамышевской набережной будет создано современное пространство - Собянин
Фото: mos.ru
Завершение работ намечено на 2027 год

В Москве началась масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Через два года живописное пространство на северо-западе столицы станет местом притяжения, где жители и гости города будут с удовольствием проводить свободное время. О том, как преобразится Карамышевская набережная к 2027 году, в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работы пройдут на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Здесь укрепят берег, реконструируют причал, обустроят вело– и беговые дорожки",

– написал мэр, отметив, что запланированные работы позволят создать в СЗАО современное и удобное пространство для прогулок. Там появятся детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха у воды, пешеходные тропы с комфортным покрытием.

Сергей Собянин отметил, что благоустройство в округе затрагивает и близлежащие улицы. В частности, практически завершено обновление улиц, пролегающих от дублера проспекта Маршала Жукова, улицы Саляма Адиля, участка на Карамышевской набережной с выходом к улице Народного Ополчения.

Ранее стало известно о строительных работах на Лужнецкой набережной.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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