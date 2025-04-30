Парк и олимпийская велотрасса в Крылатском переживают масштабное благоустройство

Парк и олимпийская велотрасса в Крылатском переживают масштабное благоустройство
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Природа и спорт гармонично дополняют друг друга

Крылатские холмы – удивительное пространство в Москве, не имеющее аналогов ни в России, ни в мире. Здесь гармонично сочетается природный ландшафт и большой спорт. Сегодня парк и олимпийская велотрасса в Крылатском переживают масштабное благоустройство.

При планировании и проведении реконструкции было важно учесть все моменты, составляющие уникальность и привлекательность этого объекта. Во-первых, сохранить знаменитое олимпийское велокольцо, а также создать трассу для кросс-кантри со всей сопутствующей инфраструктурой. Стартовая зона, сервис, душевые, мойка – здесь продумано все до мелочей и построено с учетом интересов спортсменов и с заботой об окружающей среде.

Во-вторых, перед специалистами стояла задача организовать на Крылатских холмах комфортные зоны для спокойного отдыха и для прогулок с детьми, построить игровые площадки, проложить безопасные пешеходные дорожки и экотропы, то есть сделать Холмы привлекательным местом отдыха местных жителей, а также москвичей из других районов города и туристов. Туалеты и кафе, конечно, тоже предусмотрели.

И третий важный момент – учитывать при проведении реконструкции естественный ландшафт местности и бережно относиться к природе. В частности, чтобы вмешательство в экологическую среду было минимальным, работы в зоне роста деревьев проводились вручную.

В результате сегодня Крылатские холмы являются местом, где спорт и природа не конфликтуют, а дополняют друг друга. Здесь комфортно и детям, и взрослым, и велосипедистам, и пешеходам. Сами же спортсмены, опробовавшие обновленную трассу, ставят ей самые высокие оценки. По их словам, покрытие дает хороший накат и возможность развивать высокие скорости, а организация одностороннего движения значительно повысила безопасность на трассе.  

Живые впечатления спортсменов собрал ТГ-канал "Крылатские холмы".

Источник: ТГ "Крылатские холмы" ✓ Надежный источник
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