Последнее видео с Брижит Бардо незадолго до ее смерти выложили в Сеть

Легендарная актриса скончалась 28 декабря

Легендарная Брижит Бардо, скончавшаяся на 92-м году жизни, была активной защитницей животных: не так давно актриса спасла добермана, с которым попала на кадры. Это последнее видео с участием артистки, которой не стало 28 декабря.

Ролик был опубликован за несколько дней до смерти Брижит: на нем она помогает животным. Судя по видео, Бардо выглядит совершенно здравой, без признаков какого-либо недомогания.

Актриса общается на кадрах с доберманом, который искал себе новых хозяев. Бардо, участвовавшая в волонтерской деятельности, проводила время с собакой, которая оказалась в приюте (после того, как хозяин оказался в доме для престарелых).

В последний период Брижит редко появлялась на публике, не забывая о своей общественной работе, из-за которой решила пожертвовать карьерой. Ее фонд смог помочь тысячам животных, защитой которых звезда французского кинематографа занималась с 1970-х.

В 2013-м Брижит смогла отстоять двух слонов из лионского зоопарка, которым грозило усыпление. Решение в итоге было приостановлено судом, где сочли, что убийство животных, которые могли быть больны туберкулезом, не могут предотвратить его распространение.