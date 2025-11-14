Ефимов: с начала года в Москве за счет бюджета построили и обновили 14 объектов образования

Объекты находятся в семи административных округах

С января по октябрь 2025 года в столице завершили реализацию 14 проектов по строительству и реконструкции объектов образования. Все работы выполнены в рамках городской Адресной инвестпрограммы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице продолжается развитие образовательной инфраструктуры, ежегодно возводятся новые школы и детские сады. С начала 2025-го за счет городского бюджета завершили реализацию 14 проектов в сфере образования: построили учебные здания и детские сады, а также реконструировали два действующих объекта. В результате появилось свыше 123 тысяч квадратных метров недвижимости, оснащенной по современным стандартам", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что благодаря строительству новых зданий и реконструкции существующих объектов удалось создать места почти для семи тысяч учащихся и воспитанников.

Объекты находятся в семи административных округах.

"Реализованные за 10 месяцев этого года проекты стали важным этапом пополнения столичной инфраструктуры. Работы прошли в 12 районах Москвы. В построенных и реконструированных объектах образования размещены просторные учебные кабинеты и многофункциональные пространства для проведения мероприятий, ИТ полигоны, оборудование для 3D-моделирования и лабораторно-исследовательские комплексы", – отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Он добавил, что с начала года больше всего школ и детских садов построили и обновили в ТиНАО – пять объектов общей площадью более 48,4 тысячи "квадратов". Новые здания смогут принять около трех тысяч учеников и воспитанников.

Мосгосстройнадзор контролировал строительство объектов образования на всех этапах.

На севере столицы, в районе Западное Дегунино, построили новый учебный корпус на 400 мест по адресу: улица Базовская, дом 15/13, строение 4. В здании площадью более 8,5 тысячи "квадратов" оборудовали просторные классы, спортивные площадки, зал для мероприятий и другие помещения. Особенностью школы стал архитектурный элемент – нависающий объем конференц-зала, который снаружи удерживают V-образные опоры.

В Центральном административном округе возвели школьное здание площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров по адресу: Большой Тишинский переулок, дом 39. В нем предусмотрены ИТ-полигон и зона для 3D-программирования, современные учебные кабинеты и медиатека. Все основные пространства сделали с выходом во внутренний двор, а коридоры и зоны отдыха организовали вокруг многофункционального многосветного пространства между первым и третьим этажами.

На востоке Москвы для старшеклассников построили учебный корпус площадью свыше 8,1 тысячи "квадратов" по адресу: 2-я Пугачевская улица, дом 12А, строение 1. Здание оснастили стационарными компьютерами и ноутбуками, оборудованием для 3D-сканирования и 3D-моделирования, а также медицинскими тренажерами для отработки эвакуации пострадавших, оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил масштабное обновление инфраструктуры приоритетом московского образования в 2026 году.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрены строительство школ и колледжей, а также открытие семи спортивно-патриотических лагерей нового формата.

Возведение в столице соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".