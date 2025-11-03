Ефимов: около 200 домов на востоке Москвы расселили по программе реновации

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тысячи человек

К настоящему времени в Восточном административном округе расселено порядка 200 домов старого жилого фонда с момента переселения в ВАО в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. 

В ВАО в действующую программу включено 1062 здания, к настоящему времени расселены жители 191 дома.

"В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тысячи горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов. Например, в районе Перово сдали 13 новостроек, а в Северном Измайлове – 11. Еще семь многоквартирных домов начали заселять в Косино-Ухтомском", – уточнил Ефимов.  

Старые дома после полного расселения демонтируют с помощью "умного сноса". Он применяется исключительно в рамках программы реновации и позволяет экологично и безопасно производить демонтаж зданий по частям с последующей отправкой строительного мусора на переработку.

"Расселенные дома на востоке столицы находятся в 12 районах. В частности, в Северном Измайлове освободили 36 зданий, в Измайлове – 35. Жители еще 26 старых домов переехали в новые квартиры в районе Перово", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.  

Услуга "Помощь в переезде" доступна в центрах информирования по переселению, за ней также можно обратиться на mos.ru, добавил Овчинский. Участникам программы доступна помощь грузчиков вместе с необходимым транспортом для переезда.

Переселяемым москвичам предоставляют комфортные квартиры в тех же районах округа. Часто новые дома строят у расселяемых: так горожанам проще адаптироваться к переезду.

"В районе Северное Измайлово в полностью расселенных домах проживало около 7,1 тысячи москвичей. В Измайлове получили равнозначное жилье и уже переехали в современные жилые комплексы почти 5,9 тысячи человек. В Перове отметили новоселье все жители 26 старых домов – около 4,3 тысячи участников программы. Город предоставил им квартиры с готовым ремонтом, чтобы они могли переехать в новостройки сразу после оформления документов", – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. 

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что свыше 215 тысяч жителей города переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах. 

Программа реновации утверждена в августе 2017 года, она касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин отдал поручение вдвое увеличить темпы реализации программы. 

Москва входил в лидеры среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни". 

