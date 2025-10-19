Заммэра Ефимов сообщил о 45 новостройках в ЗАО для участников программы реновации

Заммэра Ефимов сообщил о 45 новостройках в ЗАО для участников программы реновации
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Новые квартиры на западе города получили 10 тысяч московских семей

В рамках утвержденной в 2017 году программы реновации жилого фонда в Западном административном округе (ЗАО) для переселения участников было предоставлено 45 новостроек. В них уже отметили новоселье или находятся в процессе переезда почти десять тысяч семей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Первые письма с предложением равнозначных квартир жители Западного административного округа получили в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких новостроек достигло 45. В них суммарно предусмотрено около 13,8 тысячи квартир общей площадью свыше 720 тысяч квадратных метров. В округе приступили к переселению или уже переехали по программе реновации 10 тысяч семей",

– рассказал Ефимов, отметив, что на западе столицы в программу реновации вошло в общей сложности 548 старых домов.

Москвичам, переселяющимся в новостройки, бесплатно предоставляются комфортные квартиры, которые зачастую даже больше прежних по площади за счет современной, более просторной планировки кухонь и коридоров. Поскольку жилье по программе реновации идет с готовой косметической отделкой, переезжать можно сразу после оформления документов.

Стоит отметить, что в подъездах новостроек имеются помещения для консьержей, а также кладовые для хранения детских колясок. Придомовая территория озеленена и благоустроена в соответствии с московским стандартом, для детей там оборудованы игровые площадки с безопасным покрытием, отдельно организованы зоны для спортивных занятий и тихого отдыха. В целях повышения удобства и безопасности жильцов вокруг дома установлены светильники и камеры видеонаблюдения, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще 14 новостроек в разных районах города переданы под заселение по программе реновации.

