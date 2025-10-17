Ефимов: за третий квартал 2025 года квартиры по реновации в СВАО получили около 2,3 тысячи москвичей

Новоселы получают жилье в тех же районах, где проживали раньше

Порядка 2,3 тысячи человек заключили договоры на комфортное жилье по программе реновации на северо-востоке Москвы с июля по сентябрь. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года. Все участники программы реновации получили комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов обратил особое внимание на то, что новые ЖК соответствуют требованиям безбарьерной среды, рядом с домами обустроены детские и спортплощадки, а также зоны отдыха. Всего по программе реновации на северо-востоке Москвы планируется переселить более 86,5 тысячи жителей из 499 домов.

Город предоставил участникам программы равнозначные квартиры в тех же районах, где они жили раньше. После переезда новоселы смогут пользоваться привычной инфраструктурой и сохранить свой привычный уклад жизни.

"Переселение по программе реновации на северо-востоке столицы уже охватило 14 районов. В третьем квартале этого года больше всего договоров на новые квартиры заключили жители Алтуфьевского района – около 1,2 тысячи человек. В районе Лианозово комфортное жилье получили почти 300 участников программы, в Лосиноостровском – более 270 москвичей", – в свою очередь, добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Соловьева также отметила, что оформить документы на новые квартиры участникам программы помогают специалисты Департамента городского имущества в центрах информирования, расположенных на первых этажах заселяемых домов. Записаться на подписание договора можно онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации". Услуга доступна всем участникам программы, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru.

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что участникам программы реновации, находящимся на этапе переезда, в суперсервисе "Переезд по программе реновации" доступна подробная персонализированная инструкция. Она автоматически формируется под каждого жителя с учетом его ситуации и включает необходимые электронные услуги и уведомления. Это позволяет сделать процесс переезда быстрее и удобнее.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона жителей Москвы. В ее рамках планируется расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

Москва остается в числе лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы ввода жилья соответствуют задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".