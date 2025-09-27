Ефимов сообщил о переселении около 230 старых домов по программе реновации на востоке Москвы

Всего в округе предстоит расселить свыше тысячи зданий старого жилого фонда

Почти 230 домов старого жилого фонда удалось расселить с начала действия программы реновации в Восточном административном округе столицы. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, первые переселения стартовали в 2018 году, сейчас программа реализуется в 12 восточных районах города.

"На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 227. Уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой или находятся в процессе переселения более 14,6 тысячи семей – свыше 36,6 тысячи москвичей", – рассказал Ефимов.

В Восточном округе под действие программы реновации попали 1062 старых жилых дома, в которых проживает более 209 тысяч горожан. После расселения здания демонтируют, а на их месте возводят новостройки и сопутствующую инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего домов удалось расселить в районе Северное Измайлово – 41 здание. Следом идет Измайлово (38) и Перово (31).

"Для того, чтобы переезд по программе реновации для жителей был комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать онлайн на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению", – напомнил Владислав Овчинский.

Как только граждане заключают договор с городом, они могут приступать к переселению в новостройки. В квартирах уже сделан ремонт, установлены сантехника и освещение, а обустроить жилье москвичи могут по своему усмотрению.

Всего за восемь лет реализации программы реновации на востоке Москвы новое жилье оформили почти 35 тысяч жителей, рассказала руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. В Северном Измайлово насчитывается 7,7 тысяч участников программы, в Измайлове – более 6,1 тысячи человек, а в Перове порядка 5,3 тысяч горожан.

"Новое жилье город предоставил в тех же районах, где находятся расселяемые здания. Как правило, москвичи получают предложения равнозначных квартир в жилых комплексах, которые возводят рядом с их старыми домами", – уточнила министр правительства Москвы.

