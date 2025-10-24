Ефимов: 60 новостроек передали под заселение в ЮВАО с начала программы реновации

Комфортными квартирами предстоит обеспечить более 164 тысяч москвичей

С начала действия программы реновации на юго-востоке столицы было построено 64 новых жилых комплекса – 60 из них уже передали под заселение. Дома располагаются в девяти районах города, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой", – рассказал чиновник.

Ефимов напомнил, что всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда и обеспечить новыми квартирами более 164 тысяч горожан.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в переданных под заселения новостройках предусмотрено более 16 тысяч квартир. Больше всего их было построено в Люблине и Кузьминках – там появилось по 18 новых ЖК. В Выхино-Жулебине – шесть, а в Нижегородском районе – пять.

"Дворы домов комплексно благоустроили: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр напомнил, что для помощи в переезде город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт – услуга доступна в Центрах информирования по переселению, либо на сайте mos.ru.

С начала действия программы реновации обладателями новых квартир в ЮВАО стали более 34,7 тысяч москвичей, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Например, в Люблино договоры на жилье заключили около 11 тысяч граждан, а в Кузьминках – порядка 6,3 тысяч человек. Обладателями новых квартир в Нижегородском районе стали 4,7 тысячи горожан, еще 3,8 тысяч человек стали участниками программы в Выхино-Жулебино.

"С оформлением документов на новое жилье горожанам помогают специалисты Департамента городского имущества, консультирующие в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах заселяемых ЖК", – отметила Соловьева.

Все новостройки для нужд программы реновации возводят по принципу безбарьерной среды. Первые этажи домов предусмотрены для открытия различных объектов: кафе, салонов красоты, магазинов, ресторанов и прочего.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.