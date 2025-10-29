Ефимов: более 600 семей переехали в квартиры по реновации в Алтуфьевском районе

Ефимов: более 600 семей переехали в квартиры по реновации в Алтуфьевском районе
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

В построенный по программе реновации многоквартирный дом на Алтуфьевском шоссе переехали порядка 600 семей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Весной этого года к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе приступили жители 20 старых домов. Сегодня новоселье отпраздновали уже около 600 семей. Более 400 из них воспользовались бесплатной помощью при переезде. Им предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”,

– рассказал Ефимов.

По его словам, всего в этом районе новое жилье получат свыше трех тысяч семей, а расселить предстоит около 50 старых домов. Новостройка по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, стала первым многоквартирным домом, который возвели по программе реновации в Алтуфьевском районе.

Новостройка насчитывает свыше 1,3 тысяч квартир, их общая площадь – почти 77 тысяч квадратных метров, рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как и во всех новостройках, возводимых по программе реновации, первые этажи в новом доме отведены под объекты социально-бытового назначения. Во дворе дома оборудовали три детские и три спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также три зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах переедут или начнут переезд по программе реновации более 215 тысяч москвичей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

