Ефимов: 18 новостроек для реализации программы реновации возвели в сентябре

Дома появились в 13 столичных районах

В течение сентября завершилось строительство 18 новостроек, которые возвели для реализации нужд программы реновации. Дома, общей площадью свыше 340 тысяч квадратных метров, появились в восьми административных округах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном – по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более пяти тысяч квартир с улучшенной отделкой", – отметил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что новостройки, которые построили в сентябре, расположены в 13 столичных районах. Больше всего их появилось в Богородском – там возвели три объекта, еще по два – в Кузьминках и Царицино.

"В каждом жилом комплексе организована безбарьерная среда без лестниц и порогов для максимального удобства всех жителей, включая маломобильных граждан. На придомовых территориях провели благоустройство и создали детские и спортивные площадки, а также уютные зоны отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Подъезды новых жилых комплексов оборудованы просторными вестибюлями с витражным остеклением, установлены современные лифты. Также там предусмотрены комнаты для консьержей, колясок и велосипедов. Дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам. Все этапы работ контролировал "Мосгосстройнадзор".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.