Возле станции метро "Лесопарковая" модернизируют транспортно-дорожную сеть - Ефимов

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
План работ предусматривает строительство и реконструкцию более шести километров дорог

На территории, прилегающей к станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро, в ближайшие три года будет модернизирована транспортно-дорожная сеть. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, работы пройдут в два этапа. Сначала специалисты займутся развитием транспортного узла возле станции, а затем обустроят Проектируемые проезды 6693 и 6693А. Оба проекта будут реализованы за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы.

По словам Владимира Ефимова, реализацию двух дорожно-строительных проектов в южной части города синхронизировали для достижения максимального эффекта.

"На первом этапе будут построены более 4,5 км дорог у станции метро “Лесопарковая” в рамках развития технологической части транспортного узла. Также здесь переустроят участок съезда с внутренней стороны МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, построят и реконструируют боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАД в районе транспортной развязки с улицей Поляны. Кроме того, будет организован Проектируемый проезд с северной и южной сторон от выхода со станции метро “Лесопарковая”,

– поделился подробностями заммэра, отметив, что все должно быть сделано до конца 2028 года.

Работы по проекту в рамках развития технологической части затронут территорию трех районов столицы – Южное Чертаново, Ясенево и Северное Бутово. Здесь также построят автостанцию площадью более 2,7 тыс. квадратных метров, многоярусный наземный паркинг на 350 автомобилей и оборудуют плоскостную парковку на 380 машино-мест. Для маломобильных групп населения будет создана доступная среда. Благодаря реализации данного проекта транспортное обслуживание прилегающих районов улучшится, поскольку все виды городского транспорта будут увязаны в единую систему. Соответственно, пересадка с одного вида транспорта на другой станет более комфортной и быстрой для пассажиров.

Вторая часть работ предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети Проектируемых проездов 6693 и 6693А общей протяженностью 1,6 км. Речь, в частности, об участке от Варшавского шоссе до ул. Маршала Батицкого с организацией кольцевого движения возле дома 170Г, стр. 3, с дальнейшим продлением до станции "Лесопарковая", уточнил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие новые дороги и путепроводы планируется построить в городе за ближайшие три года. Ожидается, что в период с 2026 г. по 2028 г. в столице появится более 283 километров автомобильных дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

