Ефимов: более 320 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации на севере Москвы

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Жители получат новое жилье с улучшенной отделкой и планировкой

С 15 октября более 320 жителей 44-го дома на Бескудниковском бульваре приступили к осмотру новых квартир, предложенных им в рамках реализации программы реновации. Они смогут переехать в новостройку на Дмитровском шоссе. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, здание стало четвертым в Бескудниковском районе, которое расселяют в этом году.

"Всего переселением здесь затронуты уже 29 зданий, а договоры на равнозначное жилье заключили более 7,4 тысячи человек. Они получили квартиры в 15 новостройках. Каждый жилой комплекс соответствует критериям безбарьерной среды, а на придомовой территории проведено благоустройство", – отметил Ефимов.

Во время переселения на первых этажах новостроек открывают специальные центры по информированию населения, где москвичи могут получить ответы на все интересующие вопросы по программе реновации и оформить документы на новые квартиры. Также в домах предусмотрены специальные помещения для открытия объектов социальной инфраструктуры: магазинов, пунктов выдачи, кафе и прочих.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что все квартиры, которые получают граждане в рамках реновации, имеют улучшенную отделку, а также необходимое оборудование для комфортного и быстрого заселения. Особое удобство заключается в том, что новостройка расположена в 500 метрах от старого дома, поэтому менять привычный образ жизни людям не придется. Поблизости с ней находятся поликлиника, образовательные объекты, сервисные учреждения и кафе. Ближайшая станция метро – "Селигерская".

"В жилом комплексе на Дмитровском шоссе 216 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров. Шесть квартир в новостройке специально адаптировали для проживания маломобильных горожан – там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные ручки, глазки и розетки расположены на допустимом уровне", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что жители могут воспользоваться бесплатной услугой "Помощь в переезде" на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению. Участникам программы предоставят грузчиков и транспорт бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

