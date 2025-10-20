Ефимов: соцобъекты общей площадью более 170 тысяч "квадратов" возведут в столице по программе КРТ

Объекты построят в семи районах Москвы

Объекты социнфраструктуры общей площадью 170,7 тысячи квадратных метров будут возведены по программе комплексного развития территорий (КРТ) в рамках утвержденных с начала года проектов планировки территорий (ППТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках программы КРТ в Москве формируются сбалансированные кварталы, где предусмотрено современное жилье, вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и рабочие места в шаговой доступности.

"С начала года в Москве утвердили 20 проектов планировки территорий, которые получат комплексное развитие по программе КРТ. Семь из них предусматривают среди прочего строительство 170,7 тысячи квадратных метров объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных сооружений, а также зданий для размещения учреждений здравоохранения и культуры", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что площадки размещены на востоке, севере, юге, юго-востоке и юго-западе Москвы – в районах, где особенно остро ощущается потребность в развитии социальной инфраструктуры рядом с жилыми домами.

Строительство объектов запланировано в семи районах Москвы: Ивановском, Западном Дегунине, Донском, Нагатино-Садовниках, Некрасовке, Котловке и Академическом.

"Школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты возведут как в районах сложившейся жилой застройки, так и на территориях, где появятся новые кварталы. В частности, на участке площадью 3,91 гектара на Нагорной улице в районе Котловка построят школу, рассчитанную на две тысячи учеников. Здание площадью 28 тысяч квадратных метров спроектируют в соответствии с новым столичным стандартом строительства объектов образования, предусматривающим создание качественной, удобной, комфортной, функциональной и безопасной среды", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон, а также на неосвоенных и малоиспользуемых участках создаются современные городские пространства, которые гармонично вписываются в существующую городскую среду.

В Москве сейчас на различных этапах подготовки и реализации находятся 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Программа осуществляется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.