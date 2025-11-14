Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр новых квартир по реновации

Всего в районе предстоит расселить жителей 287 домов

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы в 2025 году для переселения по программе реновации подготовили два новых жилых комплекса. В эти здания переедут свыше тысячи жителей, ранее проживавших в четырех ветхих домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Кузьминки под заселение переданы 18 новостроек по программе реновации, две из них – в этом году. Они расположены по адресам: улица Маршала Чуйкова, дом 9Б, и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2. Туда переедут более тысячи жителей четырех старых домов", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов также добавил, что на первых этажах новых домов заработали центры информирования по переселению, где жители могут получить ответы на все вопросы о переезде и оформить услуги через суперсервис "Переезд по программе реновации". В целом в Кузьминках предстоит расселить жителей 287 домов, и новые квартиры получат более 64 тысяч человек.

Оба новых дома находятся неподалеку от парков Двенадцати Лучей и "Кузьминки", рядом также расположен зоопарк, музеи усадебной культуры и усадьбы Кузьминки. В шаговой доступности находятся магазины, кафе, учебные заведения и медицинские учреждения.

"В двух жилых комплексах в Кузьминках почти 500 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 28 тысяч квадратных метров. Дома возвели с учетом принципов безбарьерной среды, поэтому в подъездах широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Овчинский добавил, что во дворах проложили удобные пешеходные дорожки. Первые этажи в новых домах сделали нежилыми – со временем там появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры: магазины, аптеки, досуговые центры и другие предприятия.

Сейчас на первых этажах этих домов работают сотрудники Департамента городского имущества, которые помогают будущим жильцам оформить все необходимые документы на новые квартиры.

"Осматривать квартиры в доме 9Б на улице Маршала Чуйкова более 580 жителей дома 13, корпусов 2 и 3, на той же улице начали 21 октября. Свыше 420 жителей дома 95, корпуса 2, на улице Юных Ленинцев и дома 11, корпуса 2, на Есенинском бульваре приступили к осмотру равнозначного жилья в новостройке на улице Юных Ленинцев на неделю позже – 27 октября", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она также отметила: когда участники программы завершат выбор квартир, специалисты Департамента городского имущества оформят проекты договоров на новое жилье. Москвичи с полной учетной записью на mos.ru смогут прямо на сайте выбрать удобные дату и время подписания документа. После заключения договора люди могут сразу приступать к переезду в новые дома.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С помощью сервиса можно узнать, как устроен процесс переезда, какие документы понадобятся для оформления договора и какие дополнительные услуги доступны участникам программы. Если указать параметры переезда, система сформирует индивидуальную памятку с инструкцией, подходящей под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что новостройки по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Москва остается одним из ведущих регионов страны по масштабам строительства. Динамичные темпы ввода нового жилья в эксплуатацию полностью соответствуют задачам и приоритетам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".