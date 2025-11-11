Ефимов: к переселению по реновации приступили свыше 1,1 тысячи жителей Восточного Измайлова

В районе планируется расселить 53 старых дома

Более 1,1 тысячи горожан из семи старых домов начали поэтапный переезд в новый дом по адресу: Измайловский бульвар, дом 71. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В конце октября более 1,1 тысячи жителей семи домов на 13-й и 15-й Парковых улицах и Измайловском бульваре приступили к поэтапному переселению в жилой комплекс по программе реновации. Новостройка по адресу: Измайловский бульвар, дом 71, стала четвертым многоквартирным домом в районе, переданным под заселение по этой программе", – сказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что на первом этаже жилого комплекса для жителей открылся Центр информирования по переселению, куда москвичи могут обращаться с любыми вопросами, связанными с переездом. В рамках программы реновации в Восточном Измайлове планируется расселить 53 старых дома, и новые квартиры получат почти 10,6 тысячи человек.

Новый жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники, магазины и кафе, а также пункты выдачи заказов. Рядом расположены остановки общественного транспорта и станция метро "Первомайская" Арбатско-Покровской линии.

"Жилой комплекс на Измайловском бульваре состоит из восьми секций, в нем 525 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет почти 31 тысячу квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе, досуговые центры или другие предприятия", – уточнил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также добавил: чтобы сделать переезд москвичей в новые квартиры максимально удобным, им предоставляют бесплатные услуги грузчиков и транспорта. Заказать услугу "Помощь в переезде" можно через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению.

В Центре информирования специалисты Департамента городского имущества помогают жителям заключить договоры с городом на новые квартиры. Заранее загрузить копии личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора можно на портале mos.ru.

"Как только для будущих новоселов открывается Центр информирования по переселению, они могут приступить к осмотру предложенных городом квартир. В данном случае в жилой комплекс переселяются жители сразу семи старых домов, и, чтобы сотрудники Центра информирования могли уделить каждой семье достаточно времени, осмотры будут проходить поэтапно", – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она сообщила, что первые жители – москвичи из дома 16, корпусов 4 и 5, на 13-й Парковой улице – начали выбирать квартиры в новостройке 30 октября. В середине ноября к ним присоединятся горожане из дома 29, корпуса 4, на 15-й Парковой улице и дома 63/12, корпуса 3, на Измайловском бульваре, а в декабре возможность выбрать новое жилье получат участники программы еще из трех соседних домов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С помощью этого сервиса можно узнать, как проходит процесс переселения, какие документы нужны для оформления договора, а также найти ссылки на полезные услуги. При настройке параметров переезда суперсервис предложит индивидуальную инструкцию, составленную под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Москва остается лидером по объемам строительства. Высокие темпы ввода жилья соответствуют задачам и приоритетам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".