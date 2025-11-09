Ефимов: более 100 москвичей приступили к осмотру квартир в ЖК по реновации в Троицке

К осмотру новых квартир, построенных по программе реновации в столичном Троицке, приступили более 100 москвичей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для переселения по программе реновации в Троицке передали жилой комплекс по адресу: улица Городская, дом 10. Это уже вторая новостройка, переданная под заселение на этой улице. В нее переедут свыше 100 человек из трех домов Краснопахорского района. Для них на первом этаже соседней новостройки, дома 14, открыт Центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда",

– рассказал Ефимов.

По его словам, всего в Троицком административном округе будут расселены 104 старых дома, а новое жилье получат почти 10 тысяч жителей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что во всех новых квартирах, построенных по программе реновации предусмотрена улучшенная отделка. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Первые этажи во всех возведенных по реновации жилых комплексах – нежилые. Там будут расположены магазины, объекты социальной инфраструктуры. Неподалеку от новостройки находятся все необходимые магазины, школы и детские сады. Также рядом расположены парки "Правый берег Десны" и усадьбы Троицкое.

"Чтобы оптимизировать процесс заключения договоров на новое жилье, участники программы реновации могут заранее загрузить личные и правоустанавливающие документы, необходимые для подготовки проекта договора, воспользовавшись суперсервисом “Переезд по программе реновации”, а также выбрать на портале mos.ru дату и время осмотра предложенных квартир",

– рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.