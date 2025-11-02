Ефимов: около 400 жителей Богородского начали осмотр квартир по программе реновации

Для жителей старых пятиэтажек уже готов новый ЖК

Около 400 жителей Москвы из двух старых домов 10 и 10А на Миллионной улице уже осматривают новоприобретенные квартиры в жилом комплексе на Краснобогатырской улице по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Богородское для переселения по программе реновации передали четыре новостройки. Одна из них расположена по адресу: Краснобогатырская улица, дом 36. В нее переедут около 400 жителей двух старых пятиэтажек на Миллионной улице. Чтобы переезд был действительно комфортным, для участников программы на первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению. Там жители смогут задать все интересующие их вопросы и заказать услуги суперсервиса "Переезд по программе реновации". Всего в районе Богородское по действующей программе реновации предстоит расселить 144 дома, новые квартиры получат свыше 25 тысяч человек", – сообщил Ефимов.

Расселяемые дома расположены в нескольких минутах пешком от нового жилого комплекса. Для переезжающих городская инфраструктура не изменится: рядом находятся образовательные учреждения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и скверы.

"Жилой комплекс на Краснобогатырской улице состоит из двух корпусов и трех секций. В нем 176 квартир с улучшенной отделкой, их общая площадь достигает почти 11 тысяч квадратных метров. Три квартиры адаптировали для проживания маломобильных горожан: в них широкие коридоры, в санузлах предусмотрены поручни, а глазки и дверные ручки расположены на доступном уровне. Первые этажи многоквартирного дома нежилые, в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия. Это позволит создать для москвичей не только доступную городскую среду, но и рабочие места недалеко от дома", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Придомовую территорию благоустроили за счет высадки зеленых насаждений, во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону отдыха. Город направил жителям старых пятиэтажных домов предложения по равнозначным квартирам в конце сентября. А уже с этого дня им доступна опция загрузки копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки договора через суперсервис "Переезд по программе реновации".

"Предложения равнозначных квартир город направил жителям двух старых пятиэтажек на улице Миллионной в конце сентября. С этого дня им стала доступна опция загрузки копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки договора через суперсервис “Переезд по программе реновации”. Определяться с выбором предложенных городом квартир участники переселения начали 21 октября. Большинство москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, предпочитают выбирать дату и время осмотра нового жилья дистанционно через суперсервис. Кроме того, цифровой помощник позволяет зарезервировать день подписания договора и, если это необходимо, записаться к нотариусу, чтобы заверить документ", – добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Подготовиться к переезду, отметили в департаменте, поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе на портале mos.ru. В ней можно узнать об организации переезда, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч жителей столицы переедут или начнут переезд по программе реновации в период 2026–2028 гг.

Программа утверждена в 2017 году и распространяется примерно на миллион москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. До этого мэр Москвы поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.

Москва является одним из лидеров среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".