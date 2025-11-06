Ефимов: за девять месяцев физлица и предприниматели обратились за госуслугами в сфере имущества более 90 тысяч раз

Около 65,8 тысячи заявок были поданы в дистанционном формате

За девять месяцев 2025 года специалисты приняли и обработали более 90 тысяч обращений по вопросам предоставления государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Более 70 процентов заявок поступило в электронном формате через портал mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Все государственные услуги в сфере земельно-имущественных отношений доступны для москвичей в электронном виде на mos.ru. Это позволяет запрашивать необходимые документы, заключать договоры аренды и купли-продажи объектов недвижимости онлайн. Ежедневно специалисты Департамента городского имущества обрабатывают около 500 заявок", – сообщил Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего за девять месяцев текущего года физлица и юрлица направили свыше 90,6 тысячи обращений на получение государственных услуг. При этом около 65,8 тысячи заявок были поданы в дистанционном формате.

Департамент городского имущества оказывает 21 государственную услугу, связанную с земельно-имущественными отношениями. Большинство из них предназначено для юридических лиц, и подать заявление можно исключительно в онлайн-формате. В жилищной сфере горожанам доступно семь госуслуг, которыми преимущественно пользуются физические лица: две предоставляются только через портал mos.ru, а еще пять – как в электронном виде, так и на бумаге.

"Наша ключевая задача – сделать получение государственных услуг максимально комфортным. Для этого мы анализируем обратную связь от физических и юридических лиц и оптимизируем внутренние процессы. По итогам девяти месяцев больше всего обращений – свыше 18 тысяч – поступило по вопросу предоставления информации и документов о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года", – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила: хотя установленный срок предоставления услуги составляет 14 дней, в большинстве случаев заявители получают необходимые сведения уже в течение получаса. Это становится возможным, если обращение подано в рабочее время и содержит полный комплект необходимых данных.

Еще одна популярная государственная услуга позволяет заключить договор социального найма и дополнительные соглашения к нему. Несколько лет назад она стала доступна на портале mos.ru и объединила две услуги, которые ранее можно было получить только в бумажном виде.

В советское время жилье предоставлялось по ордерам или решениям органов власти, и многие горожане до сих пор проживают на основании таких документов. Теперь москвичи могут обратиться в Департамент городского имущества, чтобы заключить договор социального найма – например, для последующей приватизации квартиры.

Кроме того, этой услугой пользуются граждане, желающие внести изменения в действующие договоры, по которым им было предоставлено жилье. За девять месяцев 2025 года горожане воспользовались этой возможностью более 16 тысяч раз.

На третьем месте по количеству обращений находится госуслуга, которая позволяет присвоить, изменить или аннулировать адрес объекту недвижимости. Ранее на предоставление этой услуги требовалось до 45 рабочих дней. После перехода в электронный формат и оптимизации процессов срок значительно сократился: сначала до 17 дней, затем до 12, а теперь услуга оказывается всего за пять рабочих дней. С января по сентябрь 2025 года поступило почти 13,6 тысячи заявок на адресацию.

Разработкой и совершенствованием электронных услуг и сервисов занимается Департамент городского имущества Москвы совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление массовых социально значимых услуг и других цифровых сервисов, соответствуют целям и задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".