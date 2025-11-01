Ефимов: в Пресненском районе Москвы возвели учебный корпус на 400 мест

Ефимов: в Пресненском районе Москвы возвели учебный корпус на 400 мест
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Учреждение откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11 классов

В центре Москвы возведен новый учебный корпус площадью более 7,5 тыс. квадратных метров, проект реализован в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация проекта, указал чиновник, является важным этапом в развитии образовательной инфраструктуры Пресненского района. 

"Учебный корпус расположен по адресу: Причальный проезд, дом 7. Он откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11-х классов, повысив доступность и удобство обучения. Это уже вторая школа в Пресненском районе, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы с начала года", – рассказал Ефимов.

В здании переменной этажности всего от трех до пяти этажей. Школа расположена у набережной с видом на Москву-реку, вблизи здания также сосредоточена современная жилая застройка. Вокруг – множество остановок общественного транспорта. Ближайшая станция столичного метрополитена – "Шелепиха".

Объект оборудован пространством для комфортного обучения. На цокольном этаже размещен медицинский блок с просторным обеденным залом и гардеробом. Учебные кабинеты с современным оборудованием разделили на универсальные и специализированные.

"Для занятий спортом предусмотрены спортивный и гимнастический залы, а для мероприятий – отдельное пространство. Учебный корпус также оснастили лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой и зонами для отдыха", – сообщил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров. 

Строительство осложнялось разноуровневым рельефом, однако строители смогли справиться с поставленной задачей. Школа построена на трех высотных отметках: средняя на высоте семи метров выше нуля, средняя – на уровне земли, и нижняя – на семь метров ниже нулевой отметки. На самом нижнем уровне расположена зона разгрузки продуктов для пищеблока.

На неэксплутируемой крыше предусмотрены волнообразные парапеты, дополняющие внешний облик здания, издалека напоминающий вьющуюся ленту. А главный вход решили расположить на стороне Причального проезда.

Прилегающая территория объекта обустроена площадками для игр в баскетбол и футбол, а также небольшим амфитеатром. В рамках работ по благоустройству выполнено озеленение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии школы на 775 мест в Хорошево-Мневниках. 

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Москве отвечает целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По теме

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей