Ефимов: в Пресненском районе Москвы возвели учебный корпус на 400 мест

Учреждение откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11 классов

В центре Москвы возведен новый учебный корпус площадью более 7,5 тыс. квадратных метров, проект реализован в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация проекта, указал чиновник, является важным этапом в развитии образовательной инфраструктуры Пресненского района.

"Учебный корпус расположен по адресу: Причальный проезд, дом 7. Он откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11-х классов, повысив доступность и удобство обучения. Это уже вторая школа в Пресненском районе, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы с начала года", – рассказал Ефимов.

В здании переменной этажности всего от трех до пяти этажей. Школа расположена у набережной с видом на Москву-реку, вблизи здания также сосредоточена современная жилая застройка. Вокруг – множество остановок общественного транспорта. Ближайшая станция столичного метрополитена – "Шелепиха".

Объект оборудован пространством для комфортного обучения. На цокольном этаже размещен медицинский блок с просторным обеденным залом и гардеробом. Учебные кабинеты с современным оборудованием разделили на универсальные и специализированные.

"Для занятий спортом предусмотрены спортивный и гимнастический залы, а для мероприятий – отдельное пространство. Учебный корпус также оснастили лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой и зонами для отдыха", – сообщил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Строительство осложнялось разноуровневым рельефом, однако строители смогли справиться с поставленной задачей. Школа построена на трех высотных отметках: средняя на высоте семи метров выше нуля, средняя – на уровне земли, и нижняя – на семь метров ниже нулевой отметки. На самом нижнем уровне расположена зона разгрузки продуктов для пищеблока.

На неэксплутируемой крыше предусмотрены волнообразные парапеты, дополняющие внешний облик здания, издалека напоминающий вьющуюся ленту. А главный вход решили расположить на стороне Причального проезда.

Прилегающая территория объекта обустроена площадками для игр в баскетбол и футбол, а также небольшим амфитеатром. В рамках работ по благоустройству выполнено озеленение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии школы на 775 мест в Хорошево-Мневниках.

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Москве отвечает целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".