Ефимов: в Краснопахорском районе по проекту КРТ построят детсад в составе коттеджного поселка

Москва подписала с правообладателями земель и объектов недвижимости соглашение о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий, которые будут реорганизованы по их инициативе рядом с деревней Каменкой в Новомосковском и Троицком округах. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках соглашения о комплексном развитии двух неэффективно используемых участков общей площадью около 28,7 гектара сформируют малоэтажный коттеджный поселок. Общая площадь недвижимости составит почти 22,7 тысячи квадратных метров. Большую часть, а именно 20,6 тысячи квадратных метров, отведут под индивидуальную жилую застройку. Оба участка благоустроят, озеленят, обеспечат объектами инфраструктуры и новыми дорогами", – рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизуемые территории расположены рядом с деревней Каменкой, на границе Филимонковского района Новомосковского административного округа и Краснопахорского района Троицкого административного округа. В непосредственной близости проходят Киевское шоссе и ЦКАД.

"На одном из участков площадью 19,05 гектара около улицы Ольховой вблизи деревни Каменки Филимонковского района построят пять тысяч квадратных метров жилой недвижимости. На втором участке площадью 9,61 гектара вблизи улицы Бульварное Кольцо в Краснопахорском районе возведут 17,7 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые дома и здание детского сада, рассчитанного на 75 воспитанников. Срок реализации проекта составит пять лет", – в свою очередь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон, а также на неэффективно используемых и незастроенных землях создают современные городские пространства, органично включенные в структуру города.

В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.