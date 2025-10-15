Ефимов: жилые, деловые и соцобъекты построят в Даниловском районе по проекту КРТ

Всего планируется возвести порядка 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости

Жилые, общественно-деловые и соцобъекты будут возведены на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Два из них уже находятся в стадии реализации. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Преобразование бывшей промзоны "ЗИЛ" в престижный столичный район – успешный пример редевелопмента территорий. Однако работы по развитию площадки еще продолжаются. В районе, в частности, уже реализуют два проекта КРТ, в рамках которых оператор и правообладатель земли реорганизуют территории площадью более 30,4 гектара. Кроме того, запланирован редевелопмент еще одного участка площадью 0,83 гектара. Реализация этого проекта начнется в ближайшее время", – сообщил Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего планируется возвести порядка 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости, из которых около 624 тысяч "квадратов" займут общественно-деловые и социальные объекты. Благодаря реализации проекта в Даниловском районе Москвы появится более 17,8 тысячи новых рабочих мест.

Две площадки, которые планируется преобразовать в рамках редевелопмента, расположены в пешей доступности от станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро и МЦК. Третья находится неподалеку от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро.

"В рамках одного из реализуемых проектов КРТ оператор построит образовательные объекты, а также офисно-деловые центры, торговые комплексы, отделения банков и иную недвижимость. Другую площадку комплексного развития территорий реорганизует правообладатель земли. Он построит на участке площадью 1,18 гектара во 2-м Кожуховском проезде современный бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров", – в свою очередь, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках третьего проекта комплексного развития территорий запланировано строительство жилого дома площадью 21,6 тысячи "квадратов". Здание будет гармонично интегрировано в инфраструктуру нового квартала, который формируется в этом районе.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон, неиспользуемых и пустующих земель создаются современные городские пространства, гармонично вписывающиеся в инфраструктуру столицы. В настоящее время в Москве прорабатываются и реализуются 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.